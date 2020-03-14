2020-03-14T14:53:56+03:00
Общество

В ОЭЗ Тольятти начнут производить пластмассовые автокомопоненты

Всего откроются два новых производства, работу получат около 600 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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ОЭЗ сегодня развивается. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской областиОЭЗ сегодня развивается. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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В ОЭЗ Тольятти откроются еще два новых производства. Об этом министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов объявил на заседании в Правительстве региона. Заявки с бизнес-планом проверили и одобрили.

Теперь в Тольятти откроется производство пластмассовых автокомпонентов, на котором будут заняты 132 человека и новая площадка действующего завода по производству кермамогранитных изделий. Здесь собираются расширить территорию, подвести железнодорожные пути к цехам. В создание новых 452 рабочих мест вложат более 3,5 млрд рублей.

Сегодня в ОЭЗ Тольятти зарегистрировано 23 резидента, работают 1230 человек. Компаниями выплачено 1,9 млрд рублей налогов и пошлин. Также скоро в ОЭЗ появится ж/д ветка по территории, Совместная работа по строительству инфраструктуры до станции Тольятти предусмотрена соглашением между РЖД и правительством губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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