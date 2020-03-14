Жители Тольятти смогут позвонить в полицию прямо из Итальянского сквера

14 Март 2020 2020-03-14T15:04:59+03:00

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В Тольятти в Итальянском сквере установили стелу "Гражданин - полиция", которая нужна для того, чтобы жители могли быстро связаться с экстренными службами. Этот пункт экстренной связи может многое, а произведен он в Тольятти. Нажав на кнопку, гражданин в сложной ситуации может быстро вызвать полицию или сообщить о ЧП.

- Также в стеле установлен многодиапазонный климатический датчик, который оценивает показатели атмосферного воздуха. Данные передаются в ЕДДС для того, чтобы в случае необходимости можно было направить сюда аккредитованную передвижную эколабораторию для проверки, - отметили в компании "Другой Телеком", которая реализует этот проект в автограде.

Цель проекта - повысить защищенность горожан. Кроме того, в сквере и других парках города уже работает бесплатный общественный WI-FI, скоро он появится и в парке Победы.

В дальнейшем цифровые пункты связи могут появиться и в других частях города.

ИСТОЧНИК KP.RU