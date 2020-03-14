2020-03-14T17:20:04+03:00
Общество

Лучшим учителем Самары - 2019 стал физик

Рафаэль Файрушин стал абсолютным победителем. Он преподает в третьей гимназии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Учитель физики стал лучшим в Самаре. Фото: Дума г.о. СамараУчитель физики стал лучшим в Самаре. Фото: Дума г.о. Самара
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В Самаре выбрали учителя года - 2019. Такие же конкурсы проводились в других муниципальных образованиях и теперь предстоит выбрать победителя уже на областном уровне. А вот лучшим в областной столице стал учитель физики из гимназии №3 Рафаэль Файрушин.

- Спасибо Вам, за помощь и поддержку, за Вашу критику и креативность, за то, что Вы постоянно мотивируете к развитию! Хотелось также выразить благодарность моим коллегам-учителям Гимназии 3 и, конечно же, ученикам! - обратился он к директору гимназии Светлане Ильиной и коллегам.

Лучшим молодым учителем года стала биолог Дарья Фомичева, а воспитателем года Лилия Гатаулова, она работает в детсаду №153.

Напомним, в 2015 году абсолютным победителем конкурса учитель года в России становился самарский педагог Сергей Кочережко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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