У тольяттинцев с подозрением на коронавирус взяли анализы

14 Март 2020 2020-03-14T18:54:23+03:00

В Роспотребнадзоре отметили, что все, кто контактировал с пациентами, сейчас под наблюдением

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Два жителя Тольятти попали в больницу с признаками ОРВИ. Медики подозревают, что они могут быть больны коронавирусной инфекцией. Один из больных недавно вернулся из Испании, второй человек тесно с ним общался уже здесь, в России.

- Необходимые анализы направлены на лабораторные исследования. Контактные лица также находятся под медицинским наблюдением, - отметили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Сейчас больные в тольяттинской горбольнице №5. Их поместили в отдельные инфекционные боксы. Все необходимое для оказания экстренной помощи при ухудшении самочувствия в больнице есть.

Также в минздраве Самарской области сообщили, что у всех пациентов, которые находились до этого под наблюдением, диагноз "коронавирус" не подтвердился. Их вылечили и отправили домой.

Как отмечают в ведомстве, ситуация под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Сейчас действуют строгие правила: каждый человек, вернувшийся из неблагополучных районов, должен позвонить на горячую линию, отметиться у медиков. И в случае плохого самочувствия вызвать скорую на дом, чтобы не распространять возможную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU