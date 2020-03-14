2020-03-14T19:09:04+03:00
Общество

Программа есть, денег нет: чиновники объяснили, почему на остановке Солнечная всегда лужи

Что нужно сделать, чтобы их не было, уже придумали. А вот где взять денег, пока неизвестно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарцев возмтила грязь и лужи рядом с остановкойСамарцев возмтила грязь и лужи рядом с остановкой
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Жители Самары возмутились тем, как выглядят пути подхода к трамвайной остановке на ул. Солнечная. Через рельсы приходится буквально переплывать, очень много грязи.

- Ночью пройти практически невозможно, грязь, вода, и все это около одной из главных магистралей города, - сетуют горожане. - Какие изменения в Конституцию будут внесены и это превратится в цивилизованную остановку?

В департаменте городского хозяйства сначала воззвали к ТТУ Самара, но в управлении развели руками.

- Талые воды стекают с Ново-Вокзальной! Что нужно сделать? Предусмотрите например ливневки. Мы уже получали от Вас ответ, что будет включено в ремонт. Прошло 2 года!!! - отметили в ТТУ.

Тогда в департаменте об обещаниях вспомнили и подчеркнули, что да, программа действительно есть, она предусматривает в 2013-2022 годах устройство ливневой канализации в городе. Но вот денег на ее реализацию по словам чиновников нет.

Видимо, это означает, что пассажирам и пешеходам все же придется осваивать плавание по дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Программа есть, денег нет: чиновники объяснили, почему на остановке Солнечная всегда лужи
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