2020-03-15T00:13:29+03:00
Общество

В Тольятти в православной гимназии дегустировали квашенную капусту

Это мероприятие состоялось в рамках занятий по изучению традиционных рецептов Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жюри дегустировало кпапустуЖюри дегустировало кпапусту
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В Тольятти в Православной классической гимназии прошел конкурс-дегустация квашеной капусты. Делали это в рамках изучения традиций кухни Самарского края. Более 40 человек представили свои работы на конкурс - это были и ученики гимназии, и студенты Поволжского православного института и их мамы и бабушки.

Как сообщают в гимназии, оценивали блюда по вкусу, запаху, цвету и консистенции. Всего же были представлены 28 видов блюд, изготовленные по семейным рецептам. И практически у каждого была своя изюминка.

Оценивало блюда жюри во главе с протоиереем Дмитрием Лескиным, который и вручил победителям награды и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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