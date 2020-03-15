В Тольятти в православной гимназии дегустировали квашенную капусту
В Тольятти в Православной классической гимназии прошел конкурс-дегустация квашеной капусты. Делали это в рамках изучения традиций кухни Самарского края. Более 40 человек представили свои работы на конкурс - это были и ученики гимназии, и студенты Поволжского православного института и их мамы и бабушки.
Как сообщают в гимназии, оценивали блюда по вкусу, запаху, цвету и консистенции. Всего же были представлены 28 видов блюд, изготовленные по семейным рецептам. И практически у каждого была своя изюминка.
Оценивало блюда жюри во главе с протоиереем Дмитрием Лескиным, который и вручил победителям награды и грамоты.
ИСТОЧНИК KP.RU