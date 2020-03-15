Тольяттинские родители заплатят за детей, бегающих по льдинам

15 Март 2020 2020-03-15T09:10:34+03:00

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Тольяттинские полицейские проводят рейды, в которых следят за тем, чтобы несовершеннолетние не подвергали свою жизнь опасности. Несколько дней назад в поле зрения сотрудников Средневолжского ЛО МВД РФ на транспорте попали бегающие по льдинам мальчишки. Это происходило в районе набережной реки Волги.

- Ребят 11 и 13 лет доставили в линейный отдел, с ними и их родителями провели профилактическую беседу, а на взрослых составили административные протоколы, - сообщили в ведомстве.

Также правоохранители сообщают, что на следующий день снова поймали на тех же льдинах еще одного 13-летнего мальчишку. Полицейские просят родителей быть внимательнее к своим детям и объяснять им, какие действия могут быть опасны для жизни. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей предусмотрен административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU