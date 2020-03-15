Туман и мокрый снег: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

15 Март 2020 2020-03-15T08:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

ГУ МЧС по Самарской области разослало предупреждение об ухудшении погоды. Из-за мокрого снега и тумана в регионе объявили желтый уровень опасности.

- Утром 15 марта местами по Самарской области и в Самаре ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее, а также отложение мокрого снега 11 мм и более, - сообщили в Приволжском УГМС.

Сотрудники МЧС призывают самарцев быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения, а лучше вообще воздержаться сегодня от поездок. Что касается мокрого снега, то он может налипнуть на ветки деревьев и провода, это может привести к их падению и обрыву. Поэтому жителям региона рекомендуют держаться от деревьев и ЛЭП подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU