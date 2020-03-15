2020-03-15T09:54:24+03:00
Происшествия

В Самарской области в ДТП с двумя легковушками пострадали трое взрослых и ребенок

Авария произошла на трассе «Урал» - Муханово в Кинель-Черкасском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина на иномарке вылетела на "встречку" и протаранила "Ладу"Женщина на иномарке вылетела на "встречку" и протаранила "Ладу"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В минувшую субботу, 14 марта, в Кинель-Черкасском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 14:30 на на 62 км трассы «Урал» - Муханово столкнулись две легковушки: Citroеn и «Лада». По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировала 36-летняя женщина за рулем иномарки.

- Автомобилистка, двигаясь со стороны села Красный Яр в направлении села Муханово, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в отечественный автомобиль под управлением 52-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали четверо человек: автомобилистка и ее 11-летняя пассажирка, а также водитель «Лады» и его 49-летняя пассажирка. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Медики приняли решение госпитализировать их. По данным ГИБДД, оба участника аварии были трезвы. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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