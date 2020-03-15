Ушел и не вернулся: в Тольятти ищут высокого голубоглазого подростка
В Тольятти волонтеры и близкие разыскивают 15-летнего Владислава Сурикова. Последний раз подростка видели в субботу, 14 марта. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы Владислава: рост 175-180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серо-зеленую куртку, темно-синюю толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Лидия, телефон: 8-905-019-19-23.
ИСТОЧНИК KP.RU