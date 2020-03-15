2020-03-15T12:25:24+03:00
Общество

Ушел и не вернулся: в Тольятти ищут высокого голубоглазого подростка

15-летний парень с 14 марта не выходит на связь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей региона просят помочь в поисках подростка / Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Жителей региона просят помочь в поисках подростка / Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Тольятти волонтеры и близкие разыскивают 15-летнего Владислава Сурикова. Последний раз подростка видели в субботу, 14 марта. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы Владислава: рост 175-180 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения он был одет в серо-зеленую куртку, темно-синюю толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Лидия, телефон: 8-905-019-19-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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