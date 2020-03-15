2020-03-15T11:50:24+03:00
Общество

В Самаре из-за ремонта на улице Калининградской изменили схему движения

Проезжую часть сузили на время работ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за ремонтных работ немного изменят схему движения трех автобусовИз-за ремонтных работ немного изменят схему движения трех автобусовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в воскресенье, 15 марта, скорректировали схему движения в районе пересечения улицы Калининградской и Пугачевского тракта. Изменения ввели из-за проведения ремонтных работ.

- С 11:10 на перекрестке Калининградская/Пугачевский тракт ведутся ремонтные работы. Из-за этого была сужена проезжая часть на улице Калининградской, - сообщили в твиттере представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз».

Сужение дороги затронет движение автобусов № 26, 66 и 76, которые будут ехать по направлению в город. Сколько времени продлится ремонт, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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