2020-03-15T12:45:47+03:00
Происшествия

10 раз привлекался к ответственности: в Тольятти задержали бесправного водителя Kia, устроившего ДТП

На момент аварии мужчина, предположительно, был пьян
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злостный нарушитель ПДД устроил ДТП с автомобилем HyundaiЗлостный нарушитель ПДД устроил ДТП с автомобилем HyundaiФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти полицейские задержали 39-летнего водителя автомобиля Kia, который вечером 11 марта устроил ДТП на улице Громовой. Мужчина нарушил правила расположения транспорта на дороге и врезался во встречный автомобиль Hyundai. По данным полицейских, виновник аварии имел явные признаки опьянения, но от прохождения проверки он отказался.

- Было установлено, что 39-летнего мужчину ранее уже лишали водительских прав за нетрезвую езду. К административной ответственности он привлекался 10 раз. На момент ДТП автомобилист был лишен водительских прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении в отношении тольяттинца уголовного дела по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо принудительные работы или лишение свободы до 2 лет. Кроме того, нарушителю на три года запретят садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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10 раз привлекался к ответственности: в Тольятти задержали бесправного водителя Kia, устроившего ДТП
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