Царю зверей — 13 лет: самарцев зовут на день рождения льва Цезаря

15 Март 2020 2020-03-15T13:47:18+03:00

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В конце марта в Самарском зоопарке пройдет радостное событие. Свой день рождения будет отмечать африканский лев Цезарь. В этом году ему исполняется 13 лет. По такому событию в зоопарке устроят праздник. На него приглашают всех желающих.

- В день рождения царю зверей приготовят мясной торт. Всем тем, кто придет на праздник, заведующий отделом млекопитающих Никита Березин расскажет о биологических особенностях львов и характере Цезаря, - написали на своей странице в соцсети представители Самарского зоопарка.

Маленьких посетителей ждет развлекательно-познавательная программа: загадки о животных Африки, конкурсы «Львиная викторина» и «Зоологический забег», а также игра «Дом зверей» и многое другое.

Праздник пройдет 26 марта с 13:00 до 14:00. Цена билета: 150 — 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU