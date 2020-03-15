2020-03-15T16:57:21+03:00
Спорт

Молодежка «Крыльев Советов» из-за удалений не доиграла матч с «Тамбовом»

Судья остановил игру, когда на поле осталось только семеро самарских игроков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за агрессивного поведения и грубой игры судья удалил четверых игроков "Крыльев Советов"-мИз-за агрессивного поведения и грубой игры судья удалил четверых игроков "Крыльев Советов"-мФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В воскресенье, 15 марта, в Тамбове прошел матч 22 тура молодежного первенства РПЛ между местной одноименной командой и самарскими «Крыльями Советов». Встреча проходила в крытом манеже. Игра вышла очень напряженной, было много желтых карточек и удалений. Самарцы за игру «потеряли» четверых игроков.

Счет в матче открыли «Крылья». На 21 минуте забил Александр Босов. «Тамбов» ответил только на 63 минуте. Автором гола стал Большаков. За время встречи судья удалил с поля Александра Босова, Александра Нестерова, Александра Евинова и Дмитрия Молчанова. Кто-то «отличился» грубой игрой, кто-то — слишком агрессивным поведением.

Доиграть матч до конца команды так и не смогли. На 83 минуте судья остановил игру. Он посчитал, что молодежка «Крыльев» с оставшимися 7 игроками не может продолжать матч. Однако по регламенту это разрешено. Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», судья допустил ошибку. Дальнейшую судьбу матча решит РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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