Хотел покататься: в Самарской области мужчина угнал автомобиль и сжег его

16 Март 2020 2020-03-16T09:31:51+03:00

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Жигулевска задержали мужчину, который угнал автомобиль 34-летней местной жительницы. Она оставила свою «Калину» во дворе дома на ночь, а утром не обнаружила ее на месте. Позже правоохранители обнаружили машину на территории одного из дачных массивов.

– Авто пытались сжечь. Подозрение пало на 21-летнего механика, который неоднократно занимался ремонтом легковушки. Ранее молодой человек был судим за кражу. Он признал свою вину, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что парень, будучи пьяным, увидел знакомый автомобиль и решил на нем покататься. После этого попытался его сжечь. Теперь ему грозит срок до пяти лет тюрьмы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU