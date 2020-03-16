В Самаре состоялся «Час духовного просвящения», приуроченный ко Дню православной книги

16 Март 2020 2020-03-16T10:03:01+03:00

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На днях, в стенах Самарского государственного социально-педогогического университета состоялся «Час духовного просвещения». Событие было приурочено ко Дню православной книги. 14 марта 1564 года на Руси вышла первая печатная книга «Апостол», именно с этого дня зародилось само понятие православная книга. С 2009 года Священный Синод Русской Православной Церки учредил новый ежегодный праздник – День Православной книги. Через год он был отмечен впервые.

– После выступления почетных гостей, все желающие могли ознакомиться с коллекцией раритетных книг из собрания отца Максима Кокорева – православного писателя, ректора Самарской духовной семинарии, протоирея. Самый старый из представленных экспонатов был напечатан в Киеве в 1666 году, – говорится в сообщении.

В конце мероприятия почетные гости пожелали участникам любить книги, читать их, верить в добро, научиться различать книги с плохим и хорошим содержанием.

ИСТОЧНИК KP.RU