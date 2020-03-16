2020-03-16T10:52:50+03:00
Общество

Накормят всех: в Додо стартовала неделя «Крейзи пепперони»

Все неделю на пиццу «Крейзи пепперони» действует специальная цена
Кристина АДАЕВА
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Фото: Додо ПиццаФото: Додо Пицца
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Пикантная пепперони, цыпленок, моцарелла, томатный и кисло-сладкий соус – это все про нее, про пиццу «Крейзи пепперони» в Додо.

Традиционное тесто, 460 грамм чистого удовольствия. Специально для самарцев во всех ресторанах «Додо Пицца» с 16 по 22 марта стартует неделя «Крейзи пепперони». Всю неделю на сытную и аппетитную пиццу «Крейзи пепперони» действует специальная цена - всего 199 рублей.

Акция распространяется при заказе пиццы «Крейзи пепперони» размером 25 см в ресторане и на самовывоз. Не упустите отличный шанс полакомиться пиццей по привлекательной цене.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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