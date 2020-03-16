2020-03-16T11:24:42+03:00
Общество

В Самаре озеро в парке Металлургов наполняют водой

Несколько лет назад там проводилась реконструкция
Владислав КИРСАНОВ
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Представители МАУ «Парки Самары» заявили, что вода медленно набираетсяПредставители МАУ «Парки Самары» заявили, что вода медленно набираетсяФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самары поинтересовались в социальных сетях состоянием озера в парке 50-летия Октября. По их словам, оно сейчас очень обмелело, что вызывает тревогу за рыбу, которая там обитает. Такого, по словам самарцев, раньше происходило, но не в таких масштабах.

– Процесс наполнения воды происходит постоянно. Он начался в конце февраля. Вода поступает через трубу 100 мм, поэтому все происходит так медленно, – сообщили представители МАУ «Парки Самары» в твиттере.

Напомним, в 2017-2018 годах парк подвергся капитальному ремонту. На озере также живут утки и лебеди, а летом тут открыт прокат катамаранов и лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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