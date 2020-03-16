Напился и уснул или стало плохо? В социальных сетях обсуждают скандальное видео с полицейским из Тольятти
Скандальное видео обсуждают пользователи социальных сетей. Авторы ролика заявляют, что начальник участковых отдела полиции Тольятти Роман Морозов пьяным сел за руль, совершил ДТП и уснул. На месте, по словам местных жителей, работали сотрудники службы собственной безопасности и ФСБ.
- Сейчас по факту размещенного в сети ролика назначено проведение служебной проверки. Информация о ДТП с участием изображенной на видео КИА отсутствуют. Повреждения на автомобиле старые, - прокомментировали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Ролик обсуждают в социальных сетяхФото: соцсети
Между тем в социальных сетях некоторые пользователи отмечают, что у Морозова были проблемы со здоровьем, так как он "буквально живет на работе".
- У человека два инфаркта! Ему плохо стало за рулем! Его возили в наркологию сотрудники УСБ с первыми руководителями города и он был трезвый! Он состоит на учете в кардиологии города! - пишет Оксана Казакова.
Другие комментаторы добавляют, что заметив, что его снимают, полицейский сам вызвал коллег и добровольно прошел медицинское освидетельствование. Что случилось на самом деле, станет ясно по итогам проверки. По ее окончании примут процессуальное решение.
В Тольятти полицейский засыпает за рулем попавшей в ДТП машины.
ИСТОЧНИК KP.RU