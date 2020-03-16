Стало известно, когда в Самаре опять потеплеет
Приволжское УГМС рассказали о погоде в Самарской области на эту неделю. Так, в понедельник и вторник в регионе сохранится относительно прохладная погода. Столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.
– В среду и четверг в область вернется теплая погода. Днем температура воздуха достигнет +9 и +11 градусов соответственно. Однако вместе с этим вернется и порывистый ветер – до 15 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.
Также отмечается, что во вторник ночью местами по региону похолодает до -12 градусов. При этом, средняя температура в матче превышает норму на 9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU