Стало известно, когда в Самаре опять потеплеет

16 Март 2020 2020-03-16T14:47:11+03:00

В ночное время похолодает до -12 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Приволжское УГМС рассказали о погоде в Самарской области на эту неделю. Так, в понедельник и вторник в регионе сохранится относительно прохладная погода. Столбик термометра не поднимется выше +4 градусов.

– В среду и четверг в область вернется теплая погода. Днем температура воздуха достигнет +9 и +11 градусов соответственно. Однако вместе с этим вернется и порывистый ветер – до 15 метров в секунду, – говорится в сообщении синоптиков.

Также отмечается, что во вторник ночью местами по региону похолодает до -12 градусов. При этом, средняя температура в матче превышает норму на 9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU