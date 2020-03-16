На АвтоВАЗе не хватает комплектующих из-за проблем с китайскими поставками

16 Март 2020 2020-03-16T13:59:31+03:00

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В Самарской губернской Думе заявили, что из-за коронавируса АвтоВАЗ и его дочерние предприятия начали испытывать проблемы с поставками комплектующих. Тему поднял глава ПГ «АвтоКом» и председатель комитета по промышленности Вячеслав Малеев на заседании своего комитета, которое состоялось 16 марта.

-Сегодня возникают перебои и у АвтоВАЗа с комплектующими, у наших производителей комплектующих тоже есть проблема с поставками из Китая: они останавливаются, но пока они есть. Подобные перебои есть и в Европе. Весь мир сейчас обеспокоен, - сказал Вячеслав Малеев.

Он также сообщил, что некоторые его предприятия переводят работников на надомный режим. В Самаре также из-за коронавируса и угрозы его распространения на домашнее обучение отправляют студентов и школьников. А в магазинах разбирают консервы и туалетную бумагу, хотя эксперты и говорят, что делают это горожане зря.

ИСТОЧНИК KP.RU