Для тех, кто хочет быть успешным в продажах, в Самаре пройдет бесплатная конференция

16 Март 2020 2020-03-16T14:41:24+03:00

Все подробности можно уточнить по телефону 8-800-100-86-86.

Новый опыт, свежие идеи и важные знакомства в деловой сфере – все это ждет участников конференция «Бизнес24»

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Для владельцев бизнеса, руководителей, менеджеров и маркетологов 3 апреля в Самаре пройдет бесплатная конференция «Бизнес24». Это уникальная возможность получить новый опыт и свежие идеи по развитию продаж от практиков, завязать новые знакомства в деловой среде.

В программе конференции:

«Доктор, а CRM мне поможет?» - презентация Андрея Кулинко директора интернет-агентства Таргет Фэмили;

Лайфхаки ведения социальных сетей для увеличения продаж от Анны Кулинко - директора SMM-агентства Бизнес Шарк;

Секреты ораторского мастерства от известного тренера Александра Улантикова;

Онлайн-трансляция презентации новой версии "Битрикс24" от генерального директора Сергея Рыжикова;

Демонстрация возможностей «Битрикс24 –CRM- маркетинг».

Зарегистрироваться на конференцию можно уже сейчас на сайте. Все подробности можно уточнить по телефону 8-800-100-86-86.

Конкретно

Что: Бесплатная конференция «Бизнес24».

Когда: 3 апреля 2020 с 10:00 до 15:00.

Где: Самара Московское шоссе, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU