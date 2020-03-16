Для тех, кто хочет быть успешным в продажах, в Самаре пройдет бесплатная конференция
Для владельцев бизнеса, руководителей, менеджеров и маркетологов 3 апреля в Самаре пройдет бесплатная конференция «Бизнес24». Это уникальная возможность получить новый опыт и свежие идеи по развитию продаж от практиков, завязать новые знакомства в деловой среде.
В программе конференции:
«Доктор, а CRM мне поможет?» - презентация Андрея Кулинко директора интернет-агентства Таргет Фэмили;
Лайфхаки ведения социальных сетей для увеличения продаж от Анны Кулинко - директора SMM-агентства Бизнес Шарк;
Секреты ораторского мастерства от известного тренера Александра Улантикова;
Онлайн-трансляция презентации новой версии "Битрикс24" от генерального директора Сергея Рыжикова;
Демонстрация возможностей «Битрикс24 –CRM- маркетинг».
Зарегистрироваться на конференцию можно уже сейчас на сайте. Все подробности можно уточнить по телефону 8-800-100-86-86.
Конкретно
Что: Бесплатная конференция «Бизнес24».
Когда: 3 апреля 2020 с 10:00 до 15:00.
Где: Самара Московское шоссе, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU