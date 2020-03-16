В самарских трамваях продолжат устанавливать валидаторы

16 Март 2020 2020-03-16T14:42:11+03:00

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Самарское «Трамвайно-троллейбусное управление» планирует приобрести 102 новых валидатора. Соответствующий аукцион по выбору подрядчика на поставку терминалов состоялся 13 марта. Они будут установлены в трамваях города.

– На оборудование с печатью чеков CVP24 потратят 9,9 млн рублей. В комплекте также должны быть кронштейны, – сообщается в документах госзакупки.

Стационарные терминала принимают оплачу через банковские и транспортные карты, а также смартфоны. Для их работы не требуются услуги кондукторов. В 2019 году валидаторы были установлены в трамваях 5-го маршрута. При этом, кондукторы продолжают работать в вагонах.

ИСТОЧНИК KP.RU