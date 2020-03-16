Самарская филармония отменила два концерта из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T15:27:25+03:00

Билеты можно вернуть по месту их приобретения Фото: Елена СБОРНОВА

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Самарская филармония рассказала об отмене концертов. Речь идет о мероприятии «Моя душа – фламенко!» («Трио из Андалузии»), который был запланирован на 22 марта. Он отменен в связи с ограничениями въезда для граждан, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

– Концерт Mary McBride Band и Камерного оркестра «Volga Philharmonic», запланированный на 21 апреля, отменен в связи с невозможностью приезда американского коллектива из-за проблемной ситуации по коронавирусу в США, – говорится в сообщении пресс-служба филармонии.

Сообщается, что купленные билеты на указанные концерты можно вернуть там же, где они были приобретены.

ИСТОЧНИК KP.RU