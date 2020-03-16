2020-03-16T15:26:33+03:00
Общество

Не боится воды: в Самаре отремонтируют 10 тысяч квадратных метров дорог литым асфальтобетоном

Разрушение дорожного полотна связаны с погодными «качелями»
Владислав КИРСАНОВ
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На сегодняшний день отремонтировано 64 дороги ФОТО: Администрация СамарыНа сегодняшний день отремонтировано 64 дороги ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре увеличен объем аварийно-ямочного ремонта на дорогах. Ранее предполагалось, что будут вестись работы на 6,2 тысячах квадратных метров, сейчас план увеличен до 9,8 тысяч «квадратов».

– Литой асфальтобетон воды не боится - это точно. Подготовленная карта прометается, чтоб убрать грязь. Влажность этому методу не помеха. Как только потеплеет, и температура поднимется до необходимой отметки, начнутся работы горячим асфальтом, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Эти работы планируется начать 10-15 апреля. По состоянию на 16 марта в общей сложности работы выполнены почти на 7 тыс. кв. м: 64 дороги отремонтированы, на 11 работы ведутся в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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