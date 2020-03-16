Не боится воды: в Самаре отремонтируют 10 тысяч квадратных метров дорог литым асфальтобетоном

16 Март 2020 2020-03-16T15:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре увеличен объем аварийно-ямочного ремонта на дорогах. Ранее предполагалось, что будут вестись работы на 6,2 тысячах квадратных метров, сейчас план увеличен до 9,8 тысяч «квадратов».

– Литой асфальтобетон воды не боится - это точно. Подготовленная карта прометается, чтоб убрать грязь. Влажность этому методу не помеха. Как только потеплеет, и температура поднимется до необходимой отметки, начнутся работы горячим асфальтом, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Эти работы планируется начать 10-15 апреля. По состоянию на 16 марта в общей сложности работы выполнены почти на 7 тыс. кв. м: 64 дороги отремонтированы, на 11 работы ведутся в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU