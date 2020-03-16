2020-03-16T16:49:47+03:00
Общество

В Самаре 65 организаций оказались отрезанными от тепла

Причиной этому стали многомиллионные долги
Владислав КИРСАНОВ
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Долг предприятий составил порядка 188 миллионов рублейДолг предприятий составил порядка 188 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 16 марта, коммунальщики АО «ЭнергосбыТ Плюс» начали проводить комплекс мероприятий, которые должны оказать воздействие на должников. Так, юридические лица накопили долгов на 188 миллионов рублей. Энергетики частично или полностью ограничивают в 65 компаний областного центра подачи тепловой энергии.

– Должникам приходится отвечать за невыполнение своих обязательств перед поставщиками ресурсов. Судебные иски, наложение арестов на счета, конфискация имущества, а также привлечение топ-менеджмента к субсидиарной ответственности – это то, что мы используем в качестве рычагов воздействия, – заявил директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Он также добавил, что после полной оплаты долга возобновление подачи тепла происходит только через 48 часов. Коммунальщики призывают клиентов своевременно оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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