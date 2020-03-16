2020-03-16T18:47:43+03:00
Общество

В Самаре дезинфицируют трамваи

Обещают отмыть ручки, поручни, спинки сидений, а еще пропылесосить все салоны
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Трамваи отмывают перед новым сезономТрамваи отмывают перед новым сезоном
Изменить размер текста:

В Самаре начали дезинфицировать трамваи. Генеральную уборку в электрическом транспорте уже начали: отмыть предстоит 236 троллейбусов и 424 трамвая. Усиленно работают сейчас в депо на Фадеева. Каждую машину чистят, дважды в день до 5 утра и с 22.00 до 24.00 убираются внутри салонов. Как только станет более сухо, в дело пойдут пылесосы. Трижды в день составы моют извне.

Как Самара противостоит коронавирусу: глава Роспотребназдора Самарской области Светлана Архипова делится самой свежей информацией

00:00
00:00

- Мы обращаем особое внимание на то, с чем чаще всего контактируют пассажиры – тщательно моем и дезинфицируем поручни, ручки, спинки сидений, протираем окна, очищаем «завалинки». В соответствии с графиком обрабатываем специальным химсоставом полы, - рассказала кондуктор и мойщица троллейбуса маршрута № 19 Галина Тулякова.

По ее словам пассажиры стали более культурные, мало кто кидает билеты на пол. Напомним, что генеральную уборку в транспорте проводят дважды в год. А дезинфекцию делают в период обострения ОРВИ и гриппа, а также в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

- На этот сезон мы закупили больше хлорсодержащего препарата, чем обычно, чтобы запасов на складе хватило на больший период времени. Предусмотрели, чтобы при необходимости как минимум на месяц вперед у нас было это химическое средство, - уточнил руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области решают, куда девать паленый алкоголь
В Самаре за возможное мошенничество уволили высокопоставленного полицейского
В Мордовии самарца с семью свертками наркотиков отправили в колонию на шесть лет
В Самаре дезинфицируют трамваи
Трое человек заболели коронавирусом в Тольятти
В Самаре 65 организаций оказались отрезанными от тепла
Масок нет, но вы держитесь: в Самаре для борьбы с коронавирусом закупят марлевые повязки
В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса
Школьники Самарской области две недели будут обучаться дистанционно
Не боится воды: в Самаре отремонтируют 10 тысяч квадратных метров дорог литым асфальтобетоном
В "Витражах" покажут спекталь-бенефис Аллы Набоковой
Самарская филармония отменила два концерта из-за коронавируса
В самарских трамваях продолжат устанавливать валидаторы
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало ситуацию с региональным моргом
Для тех, кто хочет быть успешным в продажах, в Самаре пройдет бесплатная конференция