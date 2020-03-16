В Самаре дезинфицируют трамваи

16 Март 2020 2020-03-16T18:47:43+03:00

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В Самаре начали дезинфицировать трамваи. Генеральную уборку в электрическом транспорте уже начали: отмыть предстоит 236 троллейбусов и 424 трамвая. Усиленно работают сейчас в депо на Фадеева. Каждую машину чистят, дважды в день до 5 утра и с 22.00 до 24.00 убираются внутри салонов. Как только станет более сухо, в дело пойдут пылесосы. Трижды в день составы моют извне.

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- Мы обращаем особое внимание на то, с чем чаще всего контактируют пассажиры – тщательно моем и дезинфицируем поручни, ручки, спинки сидений, протираем окна, очищаем «завалинки». В соответствии с графиком обрабатываем специальным химсоставом полы, - рассказала кондуктор и мойщица троллейбуса маршрута № 19 Галина Тулякова.

По ее словам пассажиры стали более культурные, мало кто кидает билеты на пол. Напомним, что генеральную уборку в транспорте проводят дважды в год. А дезинфекцию делают в период обострения ОРВИ и гриппа, а также в качестве профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

- На этот сезон мы закупили больше хлорсодержащего препарата, чем обычно, чтобы запасов на складе хватило на больший период времени. Предусмотрели, чтобы при необходимости как минимум на месяц вперед у нас было это химическое средство, - уточнил руководитель ТТУ Михаил Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU