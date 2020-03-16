2020-03-16T18:53:20+03:00
Общество

В Мордовии самарца с семью свертками наркотиков отправили в колонию на шесть лет

Молодой человек ехал с наркотиками в поезде, когда его задержали
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У парня нашли наркотики. ФОТО: Пресс-служба УТ МВД России по ПФОУ парня нашли наркотики. ФОТО: Пресс-служба УТ МВД России по ПФО
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В Мордовии на шесть лет в колонию отправили 19-летнего самарца, который попался сотрудникам полиции в поезде на станции Рузаевка. При нем были семь свертков с синтетическими наркотиками. Все упаковки были закреплены на теле у парня. Всего запрещенных веществ было 660 граммов.

- Наркотические средства злоумышленник забирал из тайниковых закладок оптовых партий наркотических средств в Московской области и, расфасовав их по свёрткам, вёз в город Самару с целью сбыта, - объяснили полицейские Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте.

Юношу судили и пришли к выводу: его нужно отправить в колонию строгого режима на шесть лет и шесть месяцев. Следствие длилось с июля прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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