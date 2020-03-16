2020-03-16T19:11:13+03:00
Общество

В Самаре за возможное мошенничество уволили высокопоставленного полицейского

Один из руководителей полка ДПС ГИБДД в Самаре лишился должности
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре прокуратура уволила полицейскогоВ Самаре прокуратура уволила полицейского
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В Самаре уволили начальника отделения по работе с личным составом полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Об этом сообщает прокуратура города. Еще в январе в отношение мужчины возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество. Причем для этого он использовал служебное положение.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что мужчина был лично заинтересован в том, чтобы получать от подчиненных незаконный доход. Более того, в 2015 и 2016 годах он представлял неправильные сведения о доходах своей супруги и своих собственных.

Именно прокуратура потребовала уволить сотрудника и в полиции выполнили предписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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