В Самарской области решают, куда девать паленый алкоголь

16 Март 2020 2020-03-16T19:19:12+03:00

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В Самарской губернской Думе на заседании комитета по промышленности, которое прошло 16 марта, рассмотрели вопрос о том, как быть с изъятым контрафактным алкоголем. Как рассказали в правовом управлении СГД, федеральное правительство предлагает уничтожать такую продукцию. Как сообщил заместитель руководителя главного управления правового обеспечения аппарата Самарской губернской думы Роман Ляопаров, действующим законодательством не предусмотрена обязанность, поэтому как раз ради восполнения этого пробела федеральное правительство предлагает и закрепить норму о том, что изъятая из производства алкогольная продукция подлежит немедленному уничтожению. Между тем, этот вопрос для Самарской области является особо актуальным. Так, в начале марта 2020 года стало известно, что конфискованный на одном из предприятий «паленый алкоголь» отвезли прямо в министерство промышленности Самарской области. Этот случай стал известен прокурорам, которые и указали министру на превышение полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU