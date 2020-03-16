Губернатор попросил вернувшихся из-за границы самарцев не выходить из дома
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Глава региона в инстаграме отметил, что все самарцы имеют право знать все о том, как обстоят дела.
Дмитрий Азаров подтвердил, что в Тольятти зарегистрировано три человека с коронавирусом. По его словам, сейчас в больницах есть все необходимое: резервные тест- системы, аппараты ИВЛ, созданы резервные госпитали.
Дмитрий Азаров особенно отметил, что сейчас все меры направлены на то, чтобы не допустить новых заражений.
- Прошу всех быть осторожными, чаще мыть руки. Тех, кто приехал из-за границы прошу обследоваться и 14 дней по мере возможности не выходить из дома, - обратился губернатор к жителям. - Уверен, что вместе мы сможем противостоять угрозе.
ИСТОЧНИК KP.RU