2020-03-16T21:46:46+03:00
Общество

Губернатор попросил вернувшихся из-за границы самарцев не выходить из дома

Дмитрий Азаров обратился в инстаграме к горожанам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров обратился к горожанамДмитрий Азаров обратился к горожанамФото: другой источник.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Глава региона в инстаграме отметил, что все самарцы имеют право знать все о том, как обстоят дела.

Дмитрий Азаров подтвердил, что в Тольятти зарегистрировано три человека с коронавирусом. По его словам, сейчас в больницах есть все необходимое: резервные тест- системы, аппараты ИВЛ, созданы резервные госпитали.

Дмитрий Азаров особенно отметил, что сейчас все меры направлены на то, чтобы не допустить новых заражений.

- Прошу всех быть осторожными, чаще мыть руки. Тех, кто приехал из-за границы прошу обследоваться и 14 дней по мере возможности не выходить из дома, - обратился губернатор к жителям. - Уверен, что вместе мы сможем противостоять угрозе.

azarov.lifeazarov.life
Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре и борьбе с ним
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ИСТОЧНИК KP.RU

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