Несколько раз перевернулся: в Самарской области в ДТП погиб мужчина

17 Март 2020 2020-03-17T08:38:16+03:00

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Сегодня ночью, 17 марта, в Самарской области произошло страшное ДТП. 38-летний водитель «Рено» ехал по дороге «Урал – Муханово». В определенный момент он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

– Предположительно, скорость, с которой ехал автомобиль, была значительно превышена. Также на дороге не самые благоприятные погодные условия. Из-за этого автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его стаж вождения составлял 20 лет. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU