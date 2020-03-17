Стала известна судьба пропавшей 17-летней девочки из Тольятти

17 Март 2020 2020-03-17T08:56:27+03:00

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Правоохранительные органы Тольятти нашли 17-летнюю местную жительницу. Девушка вышла из швейной мастерской города 3 марта и после этого пропала без вести. Ее ориентировки были доведены до личного состава тольяттинского гарнизона, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций.

– Девочку удалось обнаружить у подруги, с которой она познакомилась в лагере. Сейчас она снята с розыска и больше не является пропавшей без вести. Ее здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении подростка не совершалось, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские напоминают, что если ваш ребенок не выходит на связь и не вернулся домой в назначенное время, следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU