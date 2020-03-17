Два рыбака в Самарской области несколько часов плавали на отколовшейся льдине
Им потребовалась помощь спасателей
Мужчинам не потребовалась медицинская помощь ФОТО: ПСС по Самарской области
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Вчера, 16 марта, рядом с Тольятти произошло ЧП. В районе поселка Приморские двое мужчин оказались на оторвавшейся льдине. Спасателей на место вызвали очевидцы происшествия.
– Для эвакуации рыбаков со льда на берег специалисты отправились на место событий на аэроглиссере. Через некоторое время двое мужчин – 45 и 69 лет, были эвакуированы на берег, – сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.
Рыбаки были доставлены к своим автомобилям. К счастью, обошлось без травм и повреждение и медицинская помощь мужчинам не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU