Два рыбака в Самарской области несколько часов плавали на отколовшейся льдине

17 Март 2020 2020-03-17T09:19:17+03:00

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Вчера, 16 марта, рядом с Тольятти произошло ЧП. В районе поселка Приморские двое мужчин оказались на оторвавшейся льдине. Спасателей на место вызвали очевидцы происшествия.

– Для эвакуации рыбаков со льда на берег специалисты отправились на место событий на аэроглиссере. Через некоторое время двое мужчин – 45 и 69 лет, были эвакуированы на берег, – сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Рыбаки были доставлены к своим автомобилям. К счастью, обошлось без травм и повреждение и медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU