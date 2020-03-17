Из Самарской области отправили на родину 105 нелегалов

17 Март 2020 2020-03-17T09:56:32+03:00

За прошедшую неделю из Самарской области выдворили пять жителей Таджикистана ФОТО: пресс-служба УФССП по Самарской области

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Судебные приставы Самарской области отчитались о работе по миграционному контролю на территории региона. Так, за первые месяцы 2020 года на родину было препровождено 105 иностранных граждан. Причем, по словам представителей исполнительной власти, среди них как жители ближнего, так и дальнего зарубежья.

– За свой счет Россию покинули 62 человека. А за прошлую неделю на родину были отправлены 5 граждан Таджикистана. Чаще всего порядок пребывания на территории России нарушают граждане из южных республик, – говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Самарской области.

Нарушения миграционного закона грозит этим людям штрафом от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Также эти граждане не смогут вернуться в России раньше, чем через 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU