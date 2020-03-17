В Самаре обнаружили почти 50 кг санкционных сыров
Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области выявили на территории «Агропарка» санкционные сыры. Они были произведены в Норвегии, Голландии, Германии и Франции. Общий вес этих продуктов составил 13 кг.
– Также установлена реализация сыров различных сортов, упакованных в полиэтиленовую пленку без нанесения маркировки, даты выработки сроков и условий хранения общим весом 34,5 кг, – говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
В отношении владельца санкционных продуктов был составлен административный протокол. Все сыры были не только изъяты, но и отправлены на утилизацию в присутствии продавца.
ИСТОЧНИК KP.RU