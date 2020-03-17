В Самаре обнаружили почти 50 кг санкционных сыров

17 Март 2020 2020-03-17T10:19:20+03:00

Ими торговали на территории «Агропарка» ФОТО: Россельхознадзор по Самарской области

Вся продукция была направлена на утилизацию

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Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области выявили на территории «Агропарка» санкционные сыры. Они были произведены в Норвегии, Голландии, Германии и Франции. Общий вес этих продуктов составил 13 кг.

– Также установлена реализация сыров различных сортов, упакованных в полиэтиленовую пленку без нанесения маркировки, даты выработки сроков и условий хранения общим весом 34,5 кг, – говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В отношении владельца санкционных продуктов был составлен административный протокол. Все сыры были не только изъяты, но и отправлены на утилизацию в присутствии продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU