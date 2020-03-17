2020-03-17T10:31:41+03:00
Общество

В Самаре студентку оштрафовали и выгнали из вуза за то, что та рисовала граффити на зданиях

Об этом на заседании комитета по законодательству рассказал глава «СКС» Владимир Бирюков
Сергей СМИРНОВ
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Не все граффити одинаково полезныНе все граффити одинаково полезны
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В Самарской губернской думе на комитете по законодательству, прошедшем 17 марта, обсудили вопрос об увеличении штрафов для тех, кто рисует на домах. Сейчас размер такого штрафа составляет 1 тыс. рублей.

Как рассказал депутатам глава «Самарских коммунальных систем» Владимир Бирюков, который регулярно сталкивается с такой проблемой, как рисунки на его насосных станциях, штрафовать надо непосредственно тех, кто рисует, а не тех, кто содержит здания. В качестве примера он рассказал, как сотрудникам его организации удалось вычислить такого граффитичика. «Злостным нарушителем» оказалась студентка одного из самарских вузов. Как рассказал Бирюков, девушка выложила снимки с граффити в соцсетях, и благодаря этому ее и удалось вычислить.

В итоге представители «СКС» не только подали на нее в суд за порчу имущества, взыскав с нее 36 тыс. рублей штрафа, но и добились ее исключения из высшего учебного заведения. Некоторые депутаты сочли эти меры чересчур жестокими, но Бирюков заметил, что родители тех детей, которые покупают им краску, должны понимать и всю ответственность, которая ляжет на их плечи, если дети пойдут рисовать на стенах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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