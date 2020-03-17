2020-03-17T10:55:03+03:00
Общество

"Наши больницы готовы противостоять коронавирусу": губернатор Самарской области успокоил земляков

Дмитрий Азаров призвал всех к здравому смыслу и бережному отношению к здоровью
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров обратился к жителям регионаДмитрий Азаров обратился к жителям региона
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Губернатор Самарской области обратился к горожанам и жителям региона после того, как стало известно о трех заболевших новой коронавирусной инфекцией в Тольятти. Он сообщил, что в регионе введен режим повышенной готовности. И сейчас нет поводов для паники:всех, кто приезжает из неблагополучных регионов, обследуют лабораторно, все проходят самоизоляцию в течение 14 дней.

- В первую очередь, уважаемые земляки, я бы хотел вас призвать к здравому смыслу и к бережному отношению к собственному здоровью. Как показывает опыт борьбы с этим вирусом, только объединив усилия органов власти, учреждений здравоохранения и каждого гражданина, мы можем добиться успехов, - обратился к согражданам Дмитрий Азаров.

Он особенно подчеркнул, что все лечебные учреждения региона готовы противостоять коронавирусу. И все, кто приехал из-за границы, должны обратиться к медикам, чтобы убедиться, что их здоровью ничего не угрожает или же пролечиться.

- Я уверен: объединив наши усилия, чувствуя ответственность за свое здоровье, здоровье близких людей, мы справимся с этой проблемой, - резюмировал он.

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Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самаре и борьбе с ним
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ИСТОЧНИК KP.RU

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