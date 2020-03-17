В Самаре мужчину, не вернувшего долг в 4 миллиона рублей, приговорили к 320 часам обязательных работ

17 Март 2020 2020-03-17T10:44:00+03:00

Обвиняемый знал, что с него ждут деньги, но тратил их на другие цели

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В Самаре вынесли приговор 49-летнему Брониславу Ш. Мужчину признали виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Он не стал выплачивать долг даже после вступления в силу соответствующего судебного акта.

Как рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая поддерживала государственное обвинение на процессе, вернуть деньги подавшему иск Андрею П. Бронислава обязали еще в 2015 году. Сумма - 4 миллиона 268 тысяч рублей.

- Обвиняемый, зная о своей кредиторской задолженности, скрывал данные о своем доходе и месте работы, - объясняют в надзорном ведомстве.

Так, Бронислав успел купить и продать машину за 420 тысяч рублей, получить на свой расчетный счет еще 989 тысяч рублей, оплатить аренду помещения - еще 400 тысяч. Но долг Андрею он не возвращал и к июлю 2019 тот уже превысил 4 миллиона рублей.

Промышленный районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU