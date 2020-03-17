В детских домах Самарской области обнаружили крупу без документов

17 Март 2020 2020-03-17T11:54:12+03:00

Бумаги, которые подтверждали бы качество и безопасность товара, отсутствовали

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Управление Россельхознадзора по Самарской области в ходе плановых проверок учреждений образования обнаружили нарушения в детских садах Ставропольского района. Там были найдены крупы, на которые отсутствовали документы.

– Были обнаружены хлопья «Геркулес» массой 38 кг, 15 кг ячменной крупы без маркировки. В другом учреждении пшенка, гречка, горох весом 36 килограммов также были без сопроводительных документов, – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В результате должностные лица привлечены к административной ответственности. На них наложили два штрафа по 1 тысяче рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU