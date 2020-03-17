Получил травмы: в Самаре автобус наехал на пешехода

17 Март 2020 2020-03-17T12:32:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 16 марта, в Самаре произошло ДТП. На Московском шоссе автобус «Лиаз» наехал на 19-летнего пешехода. Парень переходил с тротуара на проезжую часть.

– 42-летний водитель на момент аварии был трезв. Пешеход получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован. По данному факту будет проведена проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также переходить дорогу в специально отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU