2020-03-17T12:32:13+03:00
Общество

Получил травмы: в Самаре автобус наехал на пешехода

Правоохранители разбираются во всех деталях произошедшего
Владислав КИРСАНОВ
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Пострадавший был госпитализированПострадавший был госпитализированФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера днем, 16 марта, в Самаре произошло ДТП. На Московском шоссе автобус «Лиаз» наехал на 19-летнего пешехода. Парень переходил с тротуара на проезжую часть.

– 42-летний водитель на момент аварии был трезв. Пешеход получил травмы, ему потребовалась помощь медиков. Он был госпитализирован. По данному факту будет проведена проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также переходить дорогу в специально отведенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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