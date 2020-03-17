2020-03-17T12:55:14+03:00
Общество

В Самарской области планируют закрыть «опасное» придорожное кафе

Оно работает с нарушениями пожарной безопасности
Владислав КИРСАНОВ
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Решение по работе кафе предстоит вынести судуРешение по работе кафе предстоит вынести судуФото: Google. Карты.
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Прокуратура Жигулевска добивается закрытия кафе «Чайхана Диана». Правоохранители считают, что оно работает с нарушениями пожарной безопасности. Это стало известно в ходе проверки.

– Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнетушителями. В здании отсутствуют планы эвакуации. Также не обеспечена очистка прилегающей территории от горючих отходов, мусора, тары, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Кроме того, в случае возникновения ЧП в кафе, возможен перебой в движении автомобилей на трассе М-5 «Урал». Сейчас иск направлен в суд, высшая инстанция рассматривает дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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