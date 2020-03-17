В Самарской области планируют закрыть «опасное» придорожное кафе
Прокуратура Жигулевска добивается закрытия кафе «Чайхана Диана». Правоохранители считают, что оно работает с нарушениями пожарной безопасности. Это стало известно в ходе проверки.
– Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнетушителями. В здании отсутствуют планы эвакуации. Также не обеспечена очистка прилегающей территории от горючих отходов, мусора, тары, – говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.
Кроме того, в случае возникновения ЧП в кафе, возможен перебой в движении автомобилей на трассе М-5 «Урал». Сейчас иск направлен в суд, высшая инстанция рассматривает дело.
ИСТОЧНИК KP.RU