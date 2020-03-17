Самарские коммунальщики запланировали рейд на 9-й просеке

17 Март 2020 2020-03-17T13:34:54+03:00

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Представители «РКС-Самара» рассказали, что в мае текущего года проведут рейд по домам, расположенным на 9-й просеке в областной столице. Там будет вестись борьба с должниками, а также с гражданами, которые самовольно подключились к канализации.

– Акция продлится в течение полугода. В прошлом году жители частного сектора получили почти три тысячи уведомлений о долгах на сумму свыше 35 млн рублей. Также были выявлены десятки незаконных подключений к водоснабжению и водоотведению, – говорится в сообщении коммунальщиков.

Они также напоминают о необходимости своевременно оплачивать все счета. Должникам обещают «неспокойную жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU