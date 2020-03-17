В Самаре к борьбе с коронавирусом могут привлечь медиков-ординаторов

17 Март 2020 2020-03-17T15:04:38+03:00

В Самаре опасаются, что врачей не хватит для борьбы с коронавирусом. Но у них будут помощники Фото: REUTERS

Этот вопрос был поднят в Самарской губернской думе на заседании комитета по здравоохранению

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В министерстве здравоохранения Самарской области заявили, что готовы прибегнуть к помощи клинических ординаторов 2 года обучения из медицинского университета для помощи больным коронавирусом, если такая необходимость возникнет.

Как отметила на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы 17 марта и.о. министра здравоохранения Татьяна Сочинская, этот вопрос уже обсудили с ректором Самарского государственного медицинского университета.

Депутат Алексей Лескин поинтересовался, что будут делать областные чиновники, если не будет хватать медицинских сестер в инфекционных отделениях. На это Татьяна Сочинская заметила, что этот вопрос сейчас прорабатывается с медицинскими училищами региона/

ИСТОЧНИК KP.RU