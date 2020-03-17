2020-03-17T15:04:38+03:00
Общество

В Самаре к борьбе с коронавирусом могут привлечь медиков-ординаторов

Этот вопрос был поднят в Самарской губернской думе на заседании комитета по здравоохранению
Сергей СМИРНОВ
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В Самаре опасаются, что врачей не хватит для борьбы с коронавирусом. Но у них будут помощникиВ Самаре опасаются, что врачей не хватит для борьбы с коронавирусом. Но у них будут помощникиФото: REUTERS
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В министерстве здравоохранения Самарской области заявили, что готовы прибегнуть к помощи клинических ординаторов 2 года обучения из медицинского университета для помощи больным коронавирусом, если такая необходимость возникнет.

Как отметила на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы 17 марта и.о. министра здравоохранения Татьяна Сочинская, этот вопрос уже обсудили с ректором Самарского государственного медицинского университета.

Депутат Алексей Лескин поинтересовался, что будут делать областные чиновники, если не будет хватать медицинских сестер в инфекционных отделениях. На это Татьяна Сочинская заметила, что этот вопрос сейчас прорабатывается с медицинскими училищами региона/

ИСТОЧНИК KP.RU

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