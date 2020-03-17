В Самарском аэропорту рассказали, как работают в период коронавирусной угрозы

17 Март 2020 2020-03-17T14:36:37+03:00

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В Самарском аэропорту «Курумоч» рассказали, как работают в период распространения коронавирусной угрозы.

- Обстановка в аэропорту спокойная, отменены рейсы в Прагу и на Синай, но в Москву и Санкт-Петербург самолеты летают по расписанию, - пояснили в пресс-службе аэропорта. -

Как и везде, в аэропорту Курумоч в связи со сложно эпидемиологической обстановкой увеличили частоту уборки во всем аэровокзальном комплексе и тщательно дезинфицируют все поверхности. Как рассказали в аэропорту журналисту «КП-Самара», здесь регулярно обрабатывают стойки регистрации, информации, места общего пользования, а также контактное оборудование зон предполетного досмотра и выходов на посадку. Также обрабатывают автобусы и транспорт, используемые для обслуживания пассажиров, воздушных судов и багажа.

Следят здесь и за здоровьем сотрудников. В зоне прилета сотрудники аэропорта встречают пассажиров в масках. А каждое утро перед началом работы сотрудникам измеряют температуру и проводят медосмотр. При первых же признаках ОРВИ заболевшего сразу отправляют домой – лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU