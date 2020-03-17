2020-03-17T14:36:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарском аэропорту рассказали, как работают в период коронавирусной угрозы

Пассажиров в зоне прилета встречают сотрудники в масках, а автобусы тщательно дезинфицируют
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Аэропорт работает в штатном режиме, но с повышенными мерами предосторожностиАэропорт работает в штатном режиме, но с повышенными мерами предосторожностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарском аэропорту «Курумоч» рассказали, как работают в период распространения коронавирусной угрозы.

- Обстановка в аэропорту спокойная, отменены рейсы в Прагу и на Синай, но в Москву и Санкт-Петербург самолеты летают по расписанию, - пояснили в пресс-службе аэропорта. -

Как и везде, в аэропорту Курумоч в связи со сложно эпидемиологической обстановкой увеличили частоту уборки во всем аэровокзальном комплексе и тщательно дезинфицируют все поверхности. Как рассказали в аэропорту журналисту «КП-Самара», здесь регулярно обрабатывают стойки регистрации, информации, места общего пользования, а также контактное оборудование зон предполетного досмотра и выходов на посадку. Также обрабатывают автобусы и транспорт, используемые для обслуживания пассажиров, воздушных судов и багажа.

Следят здесь и за здоровьем сотрудников. В зоне прилета сотрудники аэропорта встречают пассажиров в масках. А каждое утро перед началом работы сотрудникам измеряют температуру и проводят медосмотр. При первых же признаках ОРВИ заболевшего сразу отправляют домой – лечиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области запрещены мероприятия с участием более 1000 человек
Прокуроры Самары пытаются заблокировать сайты, продающие снюс
Самарцы могут выиграть профессиональный уход за зубами
Футбол отменили: Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля
В Самарском аэропорту рассказали, как работают в период коронавирусной угрозы
Самарские энергетики советуют жителям платить за услуги онлайн
В Самаре к борьбе с коронавирусом могут привлечь медиков-ординаторов
"Потолки заплеваны, снюс продают за углом": в Самаре правоохранители и чиновники проверят школу №65
Самарский политех перешел на дистанционное обучение
Самарские коммунальщики запланировали рейд на 9-й просеке
В Самарской области планируют закрыть «опасное» придорожное кафе
Получил травмы: в Самаре автобус наехал на пешехода
В детских садах Самарской области обнаружили крупу без документов
В затопленном путепроводе на трассе М-5 застрял очередной автомобиль
Соревнования остановлены до 10 апреля: перенесены матчи БК «Самары»
В Самаре мужчину, не вернувшего долг в 4 миллиона рублей, приговорили к 320 часам обязательных работ
"Наши больницы готовы противостоять коронавирусу": губернатор Самарской области успокоил земляков
В Самаре студентку оштрафовали и выгнали из вуза за то, что та рисовала граффити на зданиях
В Самаре обнаружили почти 50 кг санкционных сыров
Из Самарской области отправили на родину 105 нелегалов
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
Один из заразившихся коронавирусом в Тольятти – сотрудник АвтоВАЗа
Два рыбака в Самарской области несколько часов плавали на отколовшейся льдине