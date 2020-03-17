2020-03-17T14:45:59+03:00
Спорт

Футбол отменили: Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля

Такое решение принято в связи с угрозой коронавируса
Владислав КИРСАНОВ
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Решение приостановить матчи приняли в РФСРешение приостановить матчи приняли в РФСФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Сегодня, 17 марта, состоялось заседание Бюро Исполкома Российского футбольного союза. На нем обсуждалась возможная отмена футбольных соревнований, а также приостановка чемпионата России.

– В связи с угрозой распространения в России коронавируса, с 17 марта по 10 апреля проведение всех соревнований по футболу под эгидо РФС приостанавливаются, – говорится в сообщении.

Таким образом, матчи Премьер-лиги, молодежного первенства и Юношеской футбольной лиги будут сыграны позднее. «Крылья Советов» идут на 15-м месте после 22 матчей чемпионате России. Ближайший матч подопечные Миодрага Божовича должны были провести на «Самара Арене» 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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