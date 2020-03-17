Футбол отменили: Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля
Сегодня, 17 марта, состоялось заседание Бюро Исполкома Российского футбольного союза. На нем обсуждалась возможная отмена футбольных соревнований, а также приостановка чемпионата России.
– В связи с угрозой распространения в России коронавируса, с 17 марта по 10 апреля проведение всех соревнований по футболу под эгидо РФС приостанавливаются, – говорится в сообщении.
Таким образом, матчи Премьер-лиги, молодежного первенства и Юношеской футбольной лиги будут сыграны позднее. «Крылья Советов» идут на 15-м месте после 22 матчей чемпионате России. Ближайший матч подопечные Миодрага Божовича должны были провести на «Самара Арене» 22 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU