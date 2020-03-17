Самарцы могут выиграть профессиональный уход за зубами

17 Март 2020 2020-03-17T14:47:41+03:00

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Сеть стоматологических клиник Эденталь в Самаре запустила розыгрыш с действительно полезными призами. В своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» клиника разыгрывает три ценных приза:

Зубную пасту Theodent (стоимостью 2,5 тысячи рублей) на основе теобромина. Эта паста считается эффективным средство не только профилактики кариеса, но и его лечения на раннем этапе;

Процедуру комплексной профессиональной чистки зубов (стоимостью 3,5 тыс. руб). Эта процедура необходимая как с точки зрения эстетики, так и для профилактики стоматологических проблем. Медики отмечают, что своевременное удаление зубных отложений защищает зубы от кариеса, пульпита и многих других неприятных последствий. Третий вариант приза - набор для обучения правильной чистке зубов. Подробнее о конкурсе можно прочитать в группе клиники «Эденталь».

Три победителя определят 3 апреля. Счастливчик, занявший первое место сам выберет себе приз.

ИСТОЧНИК KP.RU