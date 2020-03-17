В Самарской области запрещены мероприятия с участием более 1000 человек

17 Март 2020 2020-03-17T15:56:22+03:00

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В Самарской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, ранее в регионе стало известно о трех заболевших. Все они в Тольятти.

– До 11 апреля текущего года театрально-зрелищные, культурно-просвятительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1000 человек ограничены, – говорится в документе.

Лицам, вернувшимся из стран, в которых был зафиксирован коронавирус, предписывается сообщать на горячую линию по телефонам: (846) 3077777 и (846) 2257082 (в рабочее время), (846) 2225733 и (846) 2257133 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU