2020-03-17T15:56:22+03:00
Общество

В Самарской области запрещены мероприятия с участием более 1000 человек

Соответствующий документ подписан губернатором Дмитрием Азаровым
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Ограничения будут действовать до 11 апреляОграничения будут действовать до 11 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Напомним, ранее в регионе стало известно о трех заболевших. Все они в Тольятти.

– До 11 апреля текущего года театрально-зрелищные, культурно-просвятительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1000 человек ограничены, – говорится в документе.

Лицам, вернувшимся из стран, в которых был зафиксирован коронавирус, предписывается сообщать на горячую линию по телефонам: (846) 3077777 и (846) 2257082 (в рабочее время), (846) 2225733 и (846) 2257133 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области запрещены мероприятия с участием более 1000 человек
Прокуроры Самары пытаются заблокировать сайты, продающие снюс
Самарцы могут выиграть профессиональный уход за зубами
Футбол отменили: Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля
В Самарском аэропорту рассказали, как работают в период коронавирусной угрозы
Самарские энергетики советуют жителям платить за услуги онлайн
В Самаре к борьбе с коронавирусом могут привлечь медиков-ординаторов
"Потолки заплеваны, снюс продают за углом": в Самаре правоохранители и чиновники проверят школу №65
Самарский политех перешел на дистанционное обучение
Самарские коммунальщики запланировали рейд на 9-й просеке
В Самарской области планируют закрыть «опасное» придорожное кафе
Получил травмы: в Самаре автобус наехал на пешехода
В детских садах Самарской области обнаружили крупу без документов
В затопленном путепроводе на трассе М-5 застрял очередной автомобиль
Соревнования остановлены до 10 апреля: перенесены матчи БК «Самары»
В Самаре мужчину, не вернувшего долг в 4 миллиона рублей, приговорили к 320 часам обязательных работ
"Наши больницы готовы противостоять коронавирусу": губернатор Самарской области успокоил земляков
В Самаре студентку оштрафовали и выгнали из вуза за то, что та рисовала граффити на зданиях
В Самаре обнаружили почти 50 кг санкционных сыров
Из Самарской области отправили на родину 105 нелегалов
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
Один из заразившихся коронавирусом в Тольятти – сотрудник АвтоВАЗа
Два рыбака в Самарской области несколько часов плавали на отколовшейся льдине