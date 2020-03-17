2020-03-17T16:47:36+03:00
Общество

Самарский университет также перешел на дистанционное обучение

Эти меры не означают отмену занятий
Владислав КИРСАНОВ
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Меры начнут действовать завтра, 18 марта ФОТО: Самарский университетМеры начнут действовать завтра, 18 марта ФОТО: Самарский университет
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Сегодня, 17 марта, ректор Самарского университета Владимир Богатырев объявил о переходе вуза на дистанционное обучение. Оно произойдет завтра, 18 марта. Эти меры связаны с риском распространения коронавируса.

– Сразу подчеркну — это решение не означает отмену занятий или введения каникул в какой-либо форме. Самарский университет продолжит вести занятия по утвержденному расписанию, но без необходимости присутствия студентов и преподавателей в аудиториях, – говорится в обращении Богатырева.

Напомним, ранее студенты Политеха также были отправлены на домашнее обучение. Эти меры должны помочь избежать возможного распространения заболеваний среди студентов, преподавателей и сотрудников университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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