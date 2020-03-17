2020-03-17T19:13:27+03:00
Общество

По блату в хату: за продажу двух водительских удостоверений самарец может попасть в колонию

Следователи считают, что у него не было "своих людей" в ГИБДД
Александра БУДАЕВА
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Решать судьбу мужчины теперь будет судРешать судьбу мужчины теперь будет судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарец в ближайшее время окажется на скамье подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество.

- По версии следствия, он пообещал выдать 2 водительских удостоверения без всякого обучения и экзаменов, - говорят в региональном Следственном комитете. - На самом деле повлиять на это он никак не мог.

За свои услуги мужчина просил 74 тысячи рублей, в феврале этого года его задержали сразу после получения денег. Полиция помогала следователям разбираться, что к чему, но в итоге никаких реальных связей со стражами порядка у подозреваемого не нашлось.

Недавно дело передали в Октябрьский районный суд. Мужчине предъявили обвинение в покушении на мошенничество, за что ему грозит не только штраф, но и реальное лишение свободы. Меру наказания и вопрос о виновности самарца теперь предстоит решать суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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