По блату в хату: за продажу двух водительских удостоверений самарец может попасть в колонию
Самарец в ближайшее время окажется на скамье подсудимых по обвинению в покушении на мошенничество.
- По версии следствия, он пообещал выдать 2 водительских удостоверения без всякого обучения и экзаменов, - говорят в региональном Следственном комитете. - На самом деле повлиять на это он никак не мог.
За свои услуги мужчина просил 74 тысячи рублей, в феврале этого года его задержали сразу после получения денег. Полиция помогала следователям разбираться, что к чему, но в итоге никаких реальных связей со стражами порядка у подозреваемого не нашлось.
Недавно дело передали в Октябрьский районный суд. Мужчине предъявили обвинение в покушении на мошенничество, за что ему грозит не только штраф, но и реальное лишение свободы. Меру наказания и вопрос о виновности самарца теперь предстоит решать суду.
ИСТОЧНИК KP.RU